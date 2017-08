Morgan Stanley belässt BMW auf 'Equal-weight' - Ziel 81 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für BMW nach Absatzzahlen für den Juli auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen.Das Geschäft des Autobauers in Großbritannien stehe unter Druck, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer Studie vom Freitag. Die Aktie sei zwar vergleichsweise günstig bewertet, jedoch seien auch die Risiken hoch, etwa die Diesel-Thematik./das/zb Datum der Analyse: 11.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.