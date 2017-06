Morgan Stanley belässt BMW auf 'Equal-weight' - Ziel 81 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat BMW nach Absatzzahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen.Die starke Entwicklung in China herausgerechnet hätten die Verkäufe der Münchener im Mai abermals stagniert, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer Studie vom Freitag. Die Aktie des Autobauers bleibe zwar günstig. Es seien allerdings auch keine Kurstreiber in Sicht./tav/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.