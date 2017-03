Morgan Stanley belässt BMW vor Zahlen auf 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat BMW vor Zahlen auf "Equal-weight" belassen.Er rechne im Zuge der finalen Resultate damit, dass der Autobauer einen erneut nur vorsichtigen Ausblick auf das Jahr 2017 geben werde, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer Studie vom Montag. Die Zielspanne für die operative Marge (Ebit) im Automobilbereich dürfte BMW stabil bei 8 bis 10 Prozent halten. In puncto Dividende rechnet er mit einer Auszahlung von 3,35 Euro je Aktie./tih/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.