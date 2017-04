Morgan Stanley belässt BHP Billiton auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat BHP Billiton nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1510 Pence belassen.Das reduzierte Förderziel des Bergbaukonzerns für Kupfer sei angesichts der streikbedingten Ausfälle in Chile nicht unerwartet gekommen, schrieb Analyst Menno Sanderse in einer Studie vom Mittwoch./edh/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.