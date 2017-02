Morgan Stanley belässt BBVA auf 'Overweight' - Ziel 7 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für BBVA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen.Die Aktien der spanischen Banken seien der beste Weg für Anleger, die auf eine wieder anziehende Inflation setzten, schrieb Analyst Alvaro Serrano in einer Studie vom Freitag. Denn die spanischen Banken dürften von steigenden Zinsen am deutlichsten profitieren. Der Experte rechnet erstmalig wieder mit einem Anstieg des Referenzzinssatzes für Termingelder im Interbankengeschäft (Euribor) im Jahr 2019, weshalb die Nettozinserträge der spanischen Bankenbranche dann im Schnitt um 5 Prozent steigen sollten./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.