Morgan Stanley belässt BASF auf 'Equal-weight' - Ziel 82 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für BASF angesichts der bestätigten Gespräche über eine Fusion des Öl- und Gasgeschäfts mit Dea auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen.Der potenzielle Deal dürfte von den Anlegern positiv aufgefasst werden, schrieb Analyst Paul Walsh in einer am Montag vorliegenden Studie. Viele Investoren fragten sich, ob diese Sparte ein Teil des Kerngeschäfts von BASF bleiben werde./kro/tih Datum der Analyse: 24.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.