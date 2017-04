Morgan Stanley belässt BASF auf 'Equal-weight' - Ziel 82 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat BASF vor Zahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen.Die Chemieunternehmen dürften ein gutes erstes Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Paul Walsh in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Allerdings werde der Weg im weiteren Jahresverlauf wohl steiniger, da die Messlatte aus dem Vorjahr für die kommenden Quartale höher liege. Zudem seien die Bewertungen und Erwartungen schon hoch - in die Aktien von BASF und Covestro sei ein Übertreffen der Erwartungen bereits eingepreist./gl/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.