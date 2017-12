Morgan Stanley belässt Astrazeneca auf 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen.Der Pharmakonzern und seine Aktien erschienen ausgewogen mit Blick auf das nächste Jahr, schrieb Analyst Vincent Meunier in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Pharmawerten. Der Wandel von einer Pipeline- zu eine Realisierungsstory laufe./ag/mis Datum der Analyse: 01.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.