Morgan Stanley belässt Airbus auf 'Equal-weight' - Ziel 73 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Airbus vor Quartalszahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen.Er habe bei dem Flugzeugbauer eine Strategieänderung für den Verkehrsflugzeugbereich ausgemacht, die erfreulichere Aussagen zu den Auslieferungszahlen und Ergebnissen nach sich gezogen habe, schrieb Analyst Andrew Humphrey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine kurzfristigen Schätzungen an, bleibt angesichts eines möglichen Kapazitätsüberhangs aber vorsichtig./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 22:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.