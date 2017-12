Merrill senkt Ziel für GlaxoSmithKline auf 1450 Pence - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "GlaxoSmithKline":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1550 auf 1450 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Auch wenn die Aktie recht anspruchslos bewertet sei und der Pharmakonzern langfristig von der Umstrukturierung profitieren dürfte, bestünden kurzfristig einige Unsicherheiten, schrieb Analyst Graham Parry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies und eine vorerst negative Gewinndynamik dürften eine kurzfristige Aufwertung verhindern./tih/edh Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.