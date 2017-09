Merrill hebt Deutsche Euroshop auf 'Neutral' - Ziel 35,40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Deutsche Euroshop von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 37,30 auf 35,40 Euro gesenkt.Der 20-prozentige Rückgang der Aktie in den vergangenen zwölf Monaten sei übertrieben gewesen, begründete Analyst Samuel Warwood sein neues Votum in einer Studie vom Freitag. Bei dem Einkaufszentren-Betreiber sei nun das Verhältnis von Wachstum zu Stabilität ausgewogener./edh/das Datum der Analyse: 08.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.