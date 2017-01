Merrill belässt Credit Suisse auf 'Buy' - Ziel 17,50 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,50 Franken belassen.Die Erträge im Investmentbanking sollten sich im ersten Halbjahr gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum erholen, schrieb Analyst Andrew Stimpson in einer Branchenstudie vom Montag. Entscheidend sei, wie weit sich das in den Gewinnen niederschlage. Unter den europäischen Banken bevorzugt Stimpson die Credit Suisse, der er hier die besten Möglichkeiten einräumt./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.