Merrill Lynch senkt IAG auf 'Underperform' und Ziel auf 500 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat International Airlines Group (IAG) von "Buy" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 550 auf 500 Pence gesenkt.Die Aktienkurse europäischer Fluggesellschaften mit Langstreckengeschäft wie IAG, Air France-KLM und Lufthansa hätten sich im ersten Quartal deutlich besser entwickelt als die von Kurzstrecken-Airlines, schrieb Analyst Mark Manduca in einer Branchenstudie am Montag. Inzwischen dürften die Kurse zu weit nach oben gelaufen sein. Bei der britisch-spanischen IAG dürfte die nordatlantische Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal und in der zweiten Jahreshälfte ins Stottern geraten./ck/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.