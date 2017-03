Merrill Lynch senkt Air France-KLM auf 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Air France-KLM von "Buy" auf "Underperform" abgestuft, aber das Kursziel auf 6,50 Euro belassen.Die Aktienkurse der europäischen Fluggesellschaften mit Langstreckengeschäft wie Air France-KLM, IAG und Lufthansa hätten sich im ersten Quartal deutlich besser entwickelt als die von Kurzstrecken-Airlines, schrieb Analyst Mark Manduca in einer Branchenstudie am Montag. Mit Blick auf die französisch-niederländische Fluggesellschaft sieht er zunehmend Anzeichen eines sich verschärfenden Wettbewerbs auf den wichtigen Strecken zwischen Asien und Europa./ck/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.