Merrill Lynch nimm Facebook in Auswahlliste 'US1' auf - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Aktien des Online-Netzwerkes Facebook in die Auswahlliste "US1" aufgenommen.Die Einstufung bleibe auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 US-Dollar. Dies schrieb Analyst Justin Post in einer Studie vom Mittwoch. Gemäß der Einstufung "Buy" geht Merrill Lynch davon aus, dass die Papiere innerhalb von 12 Monaten eine Gesamtrendite aus Kursgewinn und Dividende von mindestens 10 Prozent abwerfen werden./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.