Merrill Lynch hebt Ziel für RWE auf 21,70 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat das Kursziel für RWE von 21,10 auf 21,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Angesichts der klaren Führung der CDU in allen Umfragen zur deutschen Bundestagswahl spreche viel für eine gewisse Kontinuität der deutschen Energiepolitik, schrieb Analyst Peter Bisztyga in einer Sektorstudie vom Freitag. Am stärksten davon profitieren sollten davon die auf Erneuerbare Energien fokussierten Branchenunternehmen Innogy und sein "Top Pick" Eon. Für die Kraftwerkbetreiber RWE und Uniper dürften die Auswirkungen relativ neutral sein./edh/das Datum der Analyse: 08.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.