Merrill Lynch hebt Ryanair auf 'Neutral' und Ziel auf 15,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Ryanair von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 15,30 Euro angehoben.Die Aktienkurse europäischer Fluggesellschaften mit Langstreckengeschäft hätten sich im ersten Quartal deutlich besser entwickelt als die von Kurzstrecken-Airlines wie Ryanair oder Easyjet, schrieb Analyst Mark Manduca in einer Branchenstudie am Montag. Die irische Fluggesellschaft, die aktuell Wettbewerbern Marktanteile abluchse, sei nun fair bewertet. Die Fundamentaldaten seien aber noch nicht ausreichend für eine Hochstufung auf "Buy"./ck/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.