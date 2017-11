Merrill Lynch hebt Barclays auf 'Buy' - Ziel 220 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Barclays nch einer zuletzt schwachen Kursentwicklung von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 180 auf 220 Pence angehoben.Die Aktie liege seit Jahresbeginn um fast 30 Prozent hinter dem europäischen Bankensektor zurück, schrieb Analyst Michael Helsby in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sei zwar mit Blick auf das Investmentbanking skeptisch, aber im kommenden Jahr komme ein niedriger Basiseffekt zur Wirkung./bek/zb Datum der Analyse: 20.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.