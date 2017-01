Merrill Lynch belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 41 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Aktie der Salzgitter AG vor der Berichtssaison im Stahlsektor auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen.Er rechne im ersten Quartal mit dem Höhepunkt bei den Preisen für Rohstoffe, die im weiteren Jahresverlauf fallen dürften, schrieb Analyst Jason Fairclough in einer Branchenstudie vom Dienstag. Der Rückgang der Stahlpreise dürfte dabei aber weniger stark ausfallen, was bei den Stahlkochern positiv für die Margen sei. Salzgitter schätze er wegen der Stärke im europäischen Markt und der attraktiven Bewertung./tih/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.