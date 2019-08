Mensch und Maschine: Wachstumsfantasie und attraktive Dividendenrendite

Weitere Suchergebnisse zu "Mensch und Maschine":

SMC-Research erwartet von der Mensch und Maschine SE eine Fortsetzung der erfolgreichen Entwicklung der letzten Jahre und erwartet vor allem weiter steigende Gewinne. Auf dieser Basis dürfte das Unternehmen nach Auffassung des SMC-Analysten Adam Jakubowski auch die Ausschüttungen weiter deutlich erhöhen und für eine große Attraktivität der Aktie als Dividendenwert sorgen.

Mensch und Maschine schreibe seit Jahren eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte. Deren Basis sei die Konzentration auf CAD- und CAM-Software, die das Unternehmen geschickt in kontinuierliches und vor allem immer profitableres Wachstum umsetze. Nachdem das EBIT seit der Ausrichtung auf das aktuelle Geschäftsmodell auf 19,7 Mio. Euro bereits mehr als verdreifacht worden sei, wolle MuM in diesem Jahr eine weitere Steigerung um 22 bis 33 Prozent erreichen und den Wachstumskurs auch in den Folgejahren fortsetzen.

Das erste Halbjahr sei nach Einschätzung von SMC-Research diesbezüglich bereits erfolgreich verlaufen, bei einem Umsatzwachstum um 27 Prozent habe MuM das EBIT um 36 Prozent gesteigert, womit die EBIT-Marge auf den neuen Rekordwert von 11,6 Prozent geklettert sei. Auf dieser Grundlage habe MuM seine Umsatzprognose für 2019 angehoben und die Ergebnisziele als „komfortabel unterlegt“ bestätigt.

Auch die Analysten haben ihre Schätzungen etwas angehoben und sehen den fairen Wert der MuM-Aktie bei 37,10 Euro. Damit biete das Papier aktuell ein attraktives Aufwärtspotenzial von fast 18 Pro-zent, weswegen SMC-Research sein Urteil von zuletzt „Hold“ auf „Buy“ hochstuft habe. Auch die Dividendenrendite, die das Researchhaus für dieses Jahr auf 2,6 Prozent schätzt, unterstreiche die Attraktivität der Aktie. Dies umso mehr, als Mensch und Maschine die Ausschüttung, die bereits in den letzten Jahren kräftig erhöht worden sei, auch in Zukunft um 15 bis 20 Cent pro Jahr anheben wolle.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.08.19, 9:10 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 06.08.19 um 8:30 Uhr fertiggestellt und am 06.08.19 um 9:00 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2019/08/2019-08-06-SMC-Studie-MenschundMaschine_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.