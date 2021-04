Mensch und Maschine: Gesunde Dynamik

Weitere Suchergebnisse zu "Mensch und Maschine":

Laut SMC-Research startete die Mensch und Maschine SE gut in das laufende Jahr. Die Aktie legte zuletzt deutlich zu und befinde sich nur noch geringfügig unter dem erwarteten Kursziel. Deshalb sieht SMC-Analyst Adam Jakubowski sie aktuell als fair bewertet an und ändert sein Urteil von „Strong Buy“ auf „Hold“.

Wie von SMC-Research angekündigt, sei Mensch und Maschine gut in das laufende Jahr gestartet. Der Konzernumsatz sei zwar um 8 Prozent auf 72,3 Mio. Euro gesunken, doch habe dies ausschließlich an dem – erwarteten – Rückgang der Handelsumsätze mit Autodesk-Lizenzen gelegen, die im letzten Jahr von einer Sonderkonjunktur angefacht worden gewesen seien. Da es sich dabei um margenschwache Umsätze handele, sei der Konzernrohertrag nahezu unverändert geblieben, während das EBIT sogar einen Höchstwert erreicht habe. Die EBIT-Marge habe zum ersten Mal in der Unternehmenshistorie die Marke von 15 Prozent übertroffen, im Softwaresegment habe sie sogar nur noch unwesentlich unter der Marke von 30 Prozent gelegen.

Das Unternehmen erwarte, dass die gesunde Dynamik in den nächsten Quartalen bestehen bleibe und dass im Jahresverlauf, beginnend mit dem zweiten Quartal, steigende Zuwachsraten beim Rohertrag erzielt werden können. Für das Gesamtjahr rechne MuM mit einem Rohertragswachstum um 5 bis 8 Prozent und wolle auf dieser Basis einen Gewinnzuwachs um 12 bis 21 Prozent erreichen. Auch die Prognose bezüglich der Fortsetzung des Wachstumstrends in den nächsten Jahren sei bestätigt worden.

Da sowohl die Q1-Zahlen als auch die unveränderte Prognose im Rahmen der Erwartungen von SMC-Research ausgefallen seien, haben die Analysten ihre Schätzungen gleich gelassen. Daraus ergebe sich aktuell ein Kursziel von 63,70 Euro. Da aber die MuM-Aktie zuletzt wieder deutlich zugelegt habe und inzwischen nur noch geringfügig unter dem Kursziel von SMC-Research notiere, sehen die Analysten sie aktuell als fair bewertet an und ändern ihr Urteil von zuvor „Strong Buy“ auf „Hold“.

