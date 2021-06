Medios: Größerer Zukauf möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Medios":

Nach Darstellung des Analysten Michael Heider von Warburg Research ist die Medios AG finanziell stark aufgestellt, um zukünftig auch größere Akquisitionen zu stemmen. So besitze das Unternehmen per 31.3.2021 verfügbare Mittel von 105 Mio. Euro. Die Position beinhalte 74 Mio. Euro Barmittel und 31 Mio. Euro nicht genutzte Kreditlinien. Darüber hinaus habe die jüngst stattgefundene Hauptversammlung ein neues genehmigtes Kapital von 50 Prozent des Aktienkapitals von 10,1 Mio. Euro beschlossen. Im Falle einer Kapitalerhöhung zum aktuellen Aktienkurs von rund 35 Euro könne die Gesellschaft so weitere 350 Mio. Euro generieren. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel von 45,00 Euro und erneuert das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.06.2021, 17:50 Uhr)



