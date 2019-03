Matador Partners Group: Hoher Nettogewinn im Fusionsjahr

Matador Partners Group hat im Jahr der Fusion mit Matador Private Equity nach Darstellung von SMC-Research einen Nettogewinn von 3,9 Mio. CHF erzielt. Für die laufende Finanzperiode erwartet SMC-Analyst Holger Steffen nun einen starken Ausbau des Kernportfolios.

Nach dem letztjährigen Zusammenschluss der Matador Partners Group mit Matador Private Equity fokussiere sich das neu formierte Unternehmen gemäß SMC-Research nun voll auf Investitionen in den lukrativen Private-Equity-Secondary-Markt. Das letzte Geschäftsjahr habe bereits mit einem Nettogewinn von 3,9 Mio. CHF abgeschlossen werden können (Als-ob-Betrachtung), was zur Ausschüttung einer Dividende von 0,15 CHF je Aktie genutzt werden solle. Gemessen am aktuellen Kurs entspreche das einer Rendite von 3,9 Prozent.

Ende letzten Jahres habe das Portfolio noch zum überwiegenden Teil aus Positionen bestanden, die nicht mehr zum fokussierten Kerngeschäft passen. Dementsprechend sei damit auch ein großer Teil des Überschusses erwirtschaftet worden. Im laufenden Jahr dürften die Mittel nach Einschätzung der Analysten allerdings stark umgeschichtet werden, so dass sich der Schwerpunkt bis zum nächsten Bilanzstichtag deutlich verlagert haben sollte.

Das Management verspreche sich von den Secondary-Investitionen eine Rendite zwischen 12 und 16 Prozent pro Jahr. Das Researchhaus habe in dem Modell lediglich den unteren Wert angesetzt. Nachdem der Portfolioausbau in 2018 nicht ganz so schnell vorangeschritten sei, wie von den Analysten erwartet, sei der Expansionspfad nun etwas vorsichtiger gestaltet worden.

Zusammen mit einem ausgeprägten Roll-over-Effekt auf das Basisjahr 2019 resultiere daraus ein neuer fairer Wert je Aktie von 3,85 Euro (bislang: 3,70 Euro), verbunden mit einem Kurspotenzial von 11,5 Prozent. Das Urteil von SMC-Research laute auf dieser Basis unverändert „Speculative Buy“.

