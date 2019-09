Masterflex: Zweistellige Marge als Ziel bekräftigt

Mit dem neuen Programm B2DD und dem darin bekräftigten Ziel der Rückkehr zu zweistelligen Margen stelle die Masterflex SE laut SMC-Research einen hohen Anspruch an sich, an dem sich das Unternehmen auch messen lassen wolle. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht vor allem aufgrund der Stärkung der zentralen Funktionen gute Erfolgschancen für das Konzept und bestätigt seine Einschätzung der Aktie.

Mit der Vorstellung des B2DD-Programms habe sich Masterflex ehrgeizige Ziele gesetzt und wolle in wenigen Jahren den Umsatz rein organisch auf über 100 Mio. Euro steigern und die EBIT-Marge spätestens ab 2022 wieder in den zweistelligen Bereich bringen. Damit bringe das Unternehmen deutlich zum Ausdruck, dass es trotz des langjährigen und klar profitablen Wachstums höhere An-sprüche an sich stelle, an denen es sich auch zukünftig messen lassen wolle.

Während die mittelfristigen Ziele eines Umsatzwachstums auf 100 Mio. Euro und der Rückkehr in den zweistelligen Margenbereich weder gänzlich neu noch überraschend seien, stellen laut SMC-Research der große Umfang und der hohe Konkretisierungsgrad der beschlossenen und nach Unternehmensangaben bereits eingeleiteten Maßnahmen einen deutlichen Unterschied zu vergangenen Ansätzen dar. Einen sehr wichtigen Unterschied sehen die Analysten in der Stärkung der zentralen Prozesse und Kapazitäten, um die Umsetzung der Maßnahmen engmaschig und intensiv begleiten zu können. Hierdurch steige laut SMC-Research die Erfolgswahrscheinlichkeit für das gesamte Maßnahmenpaket.

Im Hinblick auf die Schätzungen von SMC-Research habe sich kein großer Änderungsbedarf ergeben, weil das Researchhaus schon bisher ein Wachstumsmodell mit im Zeitablauf wieder steigenden Margen unterstellt habe und mit den Annahmen bezüglich der Entwicklung von Umsatz und Profitabilität weitgehend deckungsgleich mit den Unternehmenszielen sei.

Auf der Grundlage dieser Annahmen sehen die Analysten für Masterflex ein hohes Wertsteigerungspotenzial, das in dem unveränderten Kursziel von 9,10 Euro zum Ausdruck komme. Gegenüber dem aktuellen Börsenkurs bedeute dies ein Kurspotenzial von rund 65 Prozent. In Verbindung mit dem insgesamt überzeugenden Gesamtbild betrachten die Analysten vor diesem Hintergrund das Urteil „Buy“ weiter als angemessen.

