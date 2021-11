Masterflex: Wieder im Wachstumsmodus

Nach Darstellung von SMC-Research habe Masterflex SE überzeugende Q3-Zahlen vorgelegt und daraufhin seine Prognose für 2021 angehoben. In Reaktion darauf erhöht der SMC-Analyst Adam Jakubowski das Kursziel und bestätigt sein Urteil „Buy“.

Auch wenn die Corona-Pandemie in einigen Bereichen noch durchaus spürbar sei und auch wenn ihre Nachwirkungen aktuell die Lieferketten belasten, habe Masterflex laut SMC-Research längst wieder in den Wachstumsmodus geschaltet, was die Neunmonatszahlen eindrucksvoll verdeutlicht haben, so das Researchhaus.

So habe der Umsatz der Monate Januar bis September um fast 7 Prozent gesteigert werden können, wobei im dritten Quartal ein Wachstum um 12,5 Prozent auf 20,7 Mio. Euro erzielt worden sei. Damit habe der Umsatz auf Quartalsbasis sogar erstmals über dem Vorkrisenniveau gelegen. Beim EBIT gelte das sogar für den gesamten Neunmonatszeitraum: Mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern von 5,7 Mio. Euro seien nicht nur der Vorjahreswert verdoppelt, sondern eben auch das Niveau aus 2019 um 10 Prozent übertroffen worden.

Dies strebe Masterflex nun auch für das Gesamtjahr an. Anhand der erhöhten Prognose solle der Umsatz um 5 bis 8 Prozent (bisher: 3 bis 5 Prozent) ansteigen und ein operatives EBIT oberhalb des Wertes aus 2019 (5,1 Mio. Euro) ermöglichen.

Die Analysten haben ihre Schätzungen in Reaktion auf die starken Zahlen und die erhöhte Prognose angehoben und kalkulieren für 2021 mit einem Umsatz von 77,5 Mio. Euro und mit einem EBIT von 5,5 Mio. Euro. Auch die Schätzungen für die Folgejahre haben die Analysten erhöht und auf dieser Grundlage ein neues Kursziel von 10,60 Euro ermittelt. Dieses liege weit oberhalb des aktuellen Kurses und signalisiere eine deutliche Unterbewertung der Masterflex-Aktie. Angesichts der starken Marktposition, der guten Wachstumschancen und des positiven Gewinntrends sehen die Analysten diese nicht als gerechtfertigt an und bestätigen ihr Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.11.2021 um 10:09 Uhr)

