Masterflex: Trotz Enttäuschung attraktiv

Die Analysten von SMC-Research zeigen sich von den Neunmonatszahlen der Masterflex SE enttäuscht und haben daraufhin ihre Schätzungen wie auch das Kursziel abgesenkt, behalten aber das positive Urteil zu der Aktie bei. Das Unternehme überzeuge nach Darstellung von SMC-Analyst Dr. Adam Jakubowski mit einer guten Positionierung und wachse weiter profitabel.

Die Erwartung von SMC-Research, dass sich ab dem dritten Quartal die Umsatz- und Ergebnisdynamik bei Masterflex erhöhen würde, habe sich nicht erfüllt. Die Erlöse seien zwar um 3,4 Prozent und damit stärker als im Durchschnitt des ersten Halbjahrs gesteigert worden, doch sei das Tempo zu niedrig, um die bisherige SMC-Schätzung für das Gesamtjahr (+7,1 Prozent) zu untermauern. Masterflex selbst habe zwar die eigene Prognose von 4 bis 8 Prozent Umsatzwachstum aufrechterhalten, doch dürfte diese nach Einschätzung des Researchhauses eher am unteren Ende erreicht werden.

Nicht mehr erreicht werde das Ziel, die EBIT-Marge stabil auf Vorjahresniveau von 9,5 Prozent zu halten, das Masterflex zugunsten einer neuen Prognosespanne von 8,0 bis 9,0 Prozent aufgegeben habe. Das Unternehmen begründe dies mit den fehlenden Deckungsbeiträgen infolge der schwachen Umsatzdynamik sowie mit den Kosteneffekten der Maßnahmen, mit denen auf die wiederholten Kapazitätsengpässe an den deutschen Standorten reagiert worden sei. Dazu zählen nach Darstellung von SMC-Research insbesondere verstärkte Neueinstellungen, Überstunden und zusätzliche Schichten.

Das verstärkte Personalwachstum erhöhe auch die Kostenbasis für die nächsten Jahre, weswegen SMC-Research die Margenschätzung nicht nur für 2018, sondern auch für die nächsten Jahre etwas reduziert habe. In Verbindung mit der reduzierten Umsatzschätzung resultiere hieraus ein neues Kursziel von 9,30 Euro, das zwar um ca. 10 Prozent unter dem Wert aus dem letzten Update liege, gegenüber dem aktuellen Börsenkurs aber dennoch ein Aufwärtspotenzial von mehr als 15 Prozent signalisiere. Die bisherige Entwicklung des laufenden Jahres sei zwar enttäuschend, ändere aber nichts an der grundsätzlichen Einschätzung von Masterflex durch SMC-Research: Das Unternehmen sei gut positioniert, wachse kontinuierlich und profitabel, überzeuge mit komfortablen Bilanzwerten und verspreche auch für die nächsten Jahre eine Fortführung der positiven Entwicklung. In Kombination mit dem ermittelten Kurspotenzial sehen die Analysten das Urteil „Buy“ weiter als gerechtfertigt an.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.11.18, 12:40 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 13.11.18 um 12:00 Uhr fertiggestellt und am 13.11.18 um 12:20 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-13-SMC-Update-Masterflex_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.