Masterflex: Dynamischer Jahresstart

Laut SMC-Research sei bei der Masterflex SE im ersten Quartal nicht nur der Umsatz, sondern auch der Auftragsbestand deutlich gestiegen. Auf dieser Grundlage habe das Unternehmen seine Wachstums- und Margenziele für das Gesamtjahr bestätigt, der SMC-Analyst Adam Jakubowski hat seine Schätzungen und sein Kursziel in Reaktion auf die Zahlen sogar erhöht.

Nach Aussage von SMC-Research sei Masterflex mit hoher Dynamik in das Jahr gestartet. Bei einem Umsatzwachstum um 22,5 Prozent sei das Ergebnis deutlich überproportional gesteigert worden, darüber hinaus sei der Auftragsbestand in den ersten drei Monaten weiter, um 16 Prozent auf 26,7 Mio. Euro, gestiegen. Damit verfüge Masterflex über eine sehr solide Grundlage, um das Wachstumsziel für das laufende Jahr (Umsatz zwischen 83 und 87 Mio. Euro) zu erreichen. Auch die Prognose einer Rückkehr der EBIT-Marge in den zweistelligen Bereich sei bestätigt worden.

Die Analysten haben ihre Umsatzschätzung in Reaktion auf die Zahlen angehoben, weil das Wachstum offensichtlich auch von spürbaren Preiseffekten zusätzlich angefacht werde. Bezüglich der Margen stehen laut den Analysten diesen aber die ebenfalls erhöhten Einkaufskosten gegenüber, was im ersten Quartal zu deutlich höheren Materialaufwendungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen geführt habe. Sie haben deswegen ihre Margenschätzungen aus Vorsicht weiter unter der Management-Guidance belassen. Gleichwohl sehen sie auf dieser Basis ein hohes Kurspotenzial bis 11,00 Euro und bestätigen das „Buy“-Urteil.

