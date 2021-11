MagForce: Zulassung planmäßig erwartet

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die MagForce AG den Zulassungszeitpunkt für die Behandlungstherapie zur Bekämpfung von Prostatakrebs durch die FDA mit Sommer 2022 bestätigt. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage könne ein schneller Beginn der kommerziellen Behandlungen erfolgen. So seien die notwendigen Behandlungszentren sowie das Personal bereits für die Durchführung der Zulassungsstudie im Einsatz und ein Aufbau der Infrastruktur dementsprechend nicht notwendig. Wahrscheinlich werde die Zahl der MagForce-Behandlungszentren ausgeweitet. Zudem habe das Unternehmen die Annahmen von GBC bei der Glioblastom-Behandlung in Europa mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichtes sowie der erfolgten Kooperation in Spanien bestätigt. Demnach erwarte das Analystenteam, dass der aktuelle Bestand von vier NanoActivator-Geräten, neben Spanien, noch in Italien, Österreich und Deutschland ausgebaut werde, so dass im kommenden Jahr acht Behandlungszentren im Einsatz seien.

Mit der Ausweitung des Behandlungsangebots solle in Europa eine spürbare Steigerung der kommerziellen Behandlungen erreicht werden. Parallel dazu werde in den USA die Prostata-Behandlung ab 2022 starten. 2022 rechne GBC daher mit einem sichtbaren Umsatzsprung. Zudem solle das Unternehmen bereits ab dem kommenden Geschäftsjahr in der Lage sein, erstmalig und auf allen Ergebnisebenen den Break-Even zu erreichen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 11,00 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.11.2021, 11:55 Uhr)



