MagForce: Weiter im Plan

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die MagForce AG die Stufe 2a der Zulassungsstudie bei der Behandlung von Prostatakrebs erfolgreich abgeschlossen und wird in Kürze mit der Phase 2b beginnen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei die aktuelle Unternehmensmeldung von MagForce als eine Bestätigung des Zeitplans zu verstehen, da der Beginn der Studienphase 2b Anfang des zweiten Quartals 2021 starten solle. Das MagForce-Management rechne nach der FDA-Zulassung mit dem Vermarktungsbeginn in der zweiten Jahreshälfte 2021. Auch dies liege laut GBC voll im Rahmen der bisherigen Erwartungen. Angesichts der Bestätigung der Prognosen des für das Analystenteam relevanten Zulassungszeitplans, belasse GBC die bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen unverändert.

Während der Umsatz bei der Behandlung von Prostatakrebs-Patienten in den USA erst ab dem kommenden Geschäftsjahr 2022 sichtbar ansteigen solle, werde das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 vornehmlich Umsätze aus der Glioblastom-Behandlung in Europa ausweisen. Nach wie vor gelte die Managementaussage, wonach für 2021 mit einer Verdreifachung der kommerziellen Glioblastom-Behandlungen gegenüber 2020 zu rechnen sei. Demnach erwarte das Analystenteam unverändert das Erreichen des EBITDA-Break-Even ab 2022. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 11,00 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

