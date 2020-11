MagForce: Hohe Wachstumsdynamik erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate":

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die MagForce AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) durch eine erhöhte Anzahl an Glioblastom-Patienten die Behandlungserlöse deutlich gesteigert, aufgrund des insgesamt niedrigen Umsatzniveaus aber ein negatives EBIT verbucht. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Behandlungserlös in den ersten 6 Monaten 2020 auf 0,38 Mio. Euro (HJ 2019: 0,03 Mio. Euro) geklettert. Das EBIT habe mit -3,42 Mio. Euro (HJ 2019: -3,61 Mio. Euro) im Minus gelegen. Laut GBC könne das erste Halbjahr 2020 jedoch den Anfang einer hohen Wachstumsdynamik bei der Anzahl der Behandlungen markieren. Die Basis dafür habe das Unternehmen durch die Expansionsstrategie gelegt. Demnach rechne das Analystenteam mit einer Fortsetzung der Wachstumsdynamik bei der kommerziellen Glioblastom-Behandlung sowie ab 2022 mit einem starken Erlösanstieg aus der Behandlung von Prostatakrebs-Patienten. Für 2022 werde der Break-Even beim EBITDA und ab dem Geschäftsjahr 2023 das Überschreiten der Gewinnschwelle beim Nachsteuerergebnis erwartet.

Im Rahmen der Vereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) sowie des Wandelanleiheprogramms mit Yorkville könne das Unternehmen außerdem Kapital in umfangreichem Volumen aufnehmen. Von dem vereinbarten EIB-Volumen über 35 Mio. Euro seien zum Bilanzstichtag 13 Mio. Euro in Anspruch genommen. Zum 30.06.2020 habe MagForce im Rahmen der Yorkville-Vereinbarung, die ein Gesamtvolumen von insgesamt 15 Mio. Euro umfasse, Wandelanleihen über 2,5 Mio. Euro ausgegeben. In der Folge ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 11,00 Euro (zuvor: 13,50 Euro), bestätigen aber unverändert das Rating „Kaufen“.

