MagForce: Behandlungsangebot wird ausgeweitet

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die MagForce AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) die Erwartungen erfüllt und plant mit ihren innovativen Technologien bei der Prostatakrebsbehandlung konkret den Markteintritt in Spanien und Italien. In der Folge lassen die Analysten das Kursziel das positive Votum unverändert.

Nach Analystenaussage werde auf Basis des europäischen Roll-Outs und der weiteren Entwicklung bei der Zulassung der Technologie zur Prostatakrebs-Behandlung in den USA mit einem Anstieg der Umsatzerlöse ab dem kommenden Geschäftsjahr gerechnet. Nennenswerte Erlöse erwirtschafte das Unternehmen laut GBC jedoch erst ab 2021. Demnach profitiere die Gesellschaft zunächst vom europäischen Roll-Out. Neben der weiteren regionalen Ausweitung des Behandlungsangebotes in Deutschland spiele hier das neu erschlossene Behandlungszentrum in Lublin (Polen) eine wichtige Rolle. Zwar werde in Polen weiterhin die Kostenerstattung der Behandlungen forciert, derzeit stehe aber noch die Selbstfinanzierung der Behandlungskosten im Fokus. Der Markteintritt in Italien und in Spanien befinde sich in konkreten Planungen.

In Deutschland solle nach Aussage der Analysten die Kostenerstattung vorangetrieben und die Anzahl der Behandlungen gesteigert werden. MagForce habe hier bereits erste Erfolge erzielt. Zudem gehe das Analystenteam davon aus, dass die Registrierungsstudie zur Prostatabehandlung in den USA im kommenden Geschäftsjahr abgeschlossen sein werde. In diesem von einer deutlich höheren Population geprägten Indikationsbereich solle der erste nennenswerte Umsatz dann ab dem Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftet werden. Insgesamt rechne GBC mit dem Break-Even auf allen Ergebnisebenen erst nach der Zulassung zur Prostatakrebs-Behandlung in den USA. Vor dem Hintergrund unveränderter Schätzungen belassen die Analysten das Kursziel bei 13,50 Euro und vergeben erneut das Rating „Kaufen“.

