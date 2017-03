Macquarie startet Unilever PLC mit 'Outperform' - Ziel 4500 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever plc":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat die in London notierte Aktie des Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerns Unilever PLC mit "Outperform" und einem Kursziel von 4500 Pence in die Bewertung aufgenommen.Unilever werde fortan wohl aggressiver neue Optionen zur Wertsteigerung ausloten, während Konkurrent Nestle diesbezüglich wenig Neues bieten und deshalb enttäuschen dürfte, schrieb Analyst Toby McCullagh in einer Studie vom Freitag. Bei Unilever rechnet er auch mit einem weitaus höheren Gewinnwachstum und mehr Unterstützung durch die Bewertung als bei Nestle./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.