Macquarie startet Generali mit 'Underperform' - Ziel 12,30 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat Generali mit "Underperform" und einem Kursziel von 12,30 Euro in die Bewertung aufgenommen.Der italienische Versicherer habe Anleihen mit einem BBB-Rating im Wert von 142 Milliarden Euro in seinem Portfolio, warnte Analyst Andy Hughes in einer Studie vom Mittwoch. Die damit verbundenen Risiken für die Aktionäre sollten nicht ignoriert werden. Zudem dürfte sich kaum ein Übernahmeinteressent für Generali finden./gl/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.