Macquarie senkt Ziel für BHP Billiton - 'Outperform'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für BHP Billiton von 1590 auf 1490 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen.Der 45-tägige Streik der Arbeiter in der weltgrößten Kupfermine Escondida in Chile und die Auswirkungen des Wirbelsturms Debbie dürften einen beträchtlichen Einfluss auf die Ergebnisse des Bergbaukonzerns im laufenden Jahr haben, schrieb Analyst Alon Olsha in einer Studie vom Freitag. Er habe daher seine Schätzungen für die Förderung von Kupfer und Kokskohle deutlich gesenkt./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.