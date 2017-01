Macquarie lässt Deutsche Bank auf 'Underperform' - Ziel 15,5 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat die Aktien der Deutschen Bank vor Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen.Nach soliden, aber unspektakulären Zahlen der US-Investmentbanken für das Schlussquartal 2016 und deutlichen Kursgewinnen seien die Erwartungen an die europäischen Branchenvertreter hoch, schrieb Analyst Piers Brown in einer Studie vom Donnerstag. Er rät zu Gewinnmitnahmen. Vor allem die Deutsche Bank und die Schweizer Konkurrentin Credit Suisse dürften wegen Kosten für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten in den USA erneut hinter ihren Zielen für die Kernkapitalquote zurückgeblieben sein./gl/ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.