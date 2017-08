Macquarie hebt Ziel für Prudential auf 1977 Pence - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Prudential nach Zahlen von 1877 auf 1977 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Angetrieben von einem starken Anstieg der Erträge in Asien habe der Betriebsgewinn des britischen Versicherers im ersten Halbjahr die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Andy Hughes in einer Studie vom Freitag. Dies verleite ihn zu höheren Schätzungen für die Jahre 2018 und 2019. Für 2017 bezog er aber negative Währungseffekte in sein Modell mit ein./tih/zb Datum der Analyse: 11.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.