Macquarie hebt Ziel für ArcelorMittal auf 9,50 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für ArcelorMittal nach einem Werksbesuch von 7,25 auf 9,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Er ziehe positive Rückschlüsse, schrieb Analyst Patrick Morton sprach in einer Studie vom Montag. Morton begründete das höhere Ziel zudem mit der angehobenen Stahlpreisprognose der Experten seines Hauses. Angesichts der Sorgen um eine Abschwächung der Nachfrage im zweiten Halbjahr vor allem in China hielt er an seinem neutralen Votum fest./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.