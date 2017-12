Macquarie hebt Siemens Gamesa auf 'Neutral' - Ziel 9,91 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Gamesa":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat Siemens Gamesa von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 10,14 auf 9,91 Euro gesenkt.Das Sparpotenzial des Windanlagenbauers und positive Entwicklungen in Indien angesichts der Ziele der dortigen Regierung könnten gebeutelten Aktien mit Blick auf 2019 wieder Schwung verleihen, schrieb Analyst Gurpreet Gujral in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vorerst werde sein Optimismus aber durch das Risiko enttäuschender Gewinne im Jahr 2018 gebremst./mis/das Datum der Analyse: 01.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.