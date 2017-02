Macquarie belässt Tele Columbus auf 'Neutral' - Ziel 8 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Tele Columbus":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Tele Columbus vor Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen.Die Ergebnisse des Kabelnetzbetreibers seien eine gute Gelegenheit für einen ersten Ausblick auf 2017, der das Zeug zum wichtigen Kurstreiber haben könnte, schrieb Analyst Mark Murphy in einer Studie vom Dienstag. Der Experte passte seine Schätzungen für 2016 und 2017 leicht nach oben an, was jedoch ohne Auswirkungen auf das Kursziel blieb./tih/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.