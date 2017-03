Macquarie belässt Scout24 auf 'Outperform' - Ziel 37,89 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37,89 Euro belassen.Der Online-Portalbetreiber stehe vor einem besseren Jahr, schrieb Analyst Bob Liao in einer Studie vom Donnerstag. Er glaube an ein starkes Wachstum beim durchschnittlichen Erlös pro Kunde und sehe insofern Nachholbedarf in puncto Aktienbewertung./tih/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.