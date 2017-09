Macquarie belässt Lanxess auf 'Outperform' - Ziel 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Lanxess nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen.Der Spezialchemiekonzern unternehme die richtigen Schritte in den richtigen Segmenten, lobte Analyst Cooley May den angekündigten Konzernumbau in einer Studie vom Donnerstag. Die mittelfristig angestrebte Profitabilitätssteigerung mache die Aktie zu einem attraktiven Investment./edh/tav Datum der Analyse: 07.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.