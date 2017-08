Macquarie belässt Lanxess auf 'Outperform' - Ziel 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen.Er ziehe auf den ersten Blick ein positives Fazit vom zweiten Quartal des Spezialchemiekonzerns, schrieb Analyst Cooley May in einer Studie vom Freitag. Lanxess entwickele sich in allen Bereichen gesund und die Vorteile aus der Chemtura-Übernahme kämen noch hinzu. Diese attraktive Kombination dürfte von den Investoren zeitnah stärker anerkannt werden./tih/zb Datum der Analyse: 11.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.