Macquarie belässt Lanxess auf 'Outperform' - Ziel 70 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Lanxess nach einer Analyse der Preisentwicklung an den Butadien-Weltmärkten auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen.Der Hersteller von synthetischem Kautschuk für die Reifenindustrie sei besser positioniert als die asiatischen Wettbewerber, schrieb Analyst Cooley May in einer Studie vom Mittwoch./edh/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.