Macquarie belässt Eon auf 'Outperform' - Ziel 10 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat Eon angesichts der von Fortum geplanten Übernahme von Uniper auf "Outperform" belassen.Das Kursziel gab Analyst Peter Crampton mit 10 Euro an. Er rechne weiter mit positiven Auswirkungen auf den Eon-Aktienkurs, vor allem weil Uniper sich defensiv verhalte, schrieb er in einer Studie vom Freitag. Ein Kaufpreis von 22 Euro je Aktie für die knapp 47-prozentige Kraftwerksbeteiligung von Eon wäre gleichbedeutend mit Einnahmen von 3,8 Milliarden Euro in bar. Eon hätte damit seine Bilanz bereits zu einem frühen Zeitpunkt im Jahr 2018 saniert. Dann nämlich dürfte die Transaktion abgeschlossen sein./ajx/ag Datum der Analyse: 22.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.