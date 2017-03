Macquarie belässt Daimler auf 'Neutral' - Ziel 72 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat Daimler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen.Nach den sehr erfolgreichen Modelleinführungen der vergangenen Jahre sollte der Autobauer 2017 die Früchte ernten, schrieb Analyst Christian Breitsprecher in einer Branchenstudie vom Dienstag. Allerdings dürfte der Premium-Konkurrent BMW in den beiden kommenden Jahren bei der Dynamik wieder vor den Stuttgartern liegen. Daher rät der Experte, aus Daimler in BMW umzuschichten./gl/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.