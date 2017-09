Macquarie belässt BASF auf 'Outperform' - Ziel 105 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für BASF nach Investorentreffen in New York auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen.Die Veranstaltung habe ihn weiterhin sehr zuversichtlich gestimmt im Hinblick auf sein Anlagevotum für das Papier des Chemiekonzerns, schrieb Analyst Cooley May in einer Studie vom Freitag. BASF sei eine überzeugende Story./ajx/ag Datum der Analyse: 22.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.