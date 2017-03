Macquarie belässt BASF auf 'Outperform' - Ziel 105 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat BASF nach Eröffnung der erweiterten Produktionsstätte für das Herbizid Dicamba in Beaumont (Texas) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen.Der Chemiekonzern bediene bereits mehr als die Hälfte des weltweiten Dicamba-Marktes, schrieb Analyst Cooley May in einer Studie vom Mittwoch. Daher komme die Eröffnungsnachricht zeitlich passend, da die geplante Fusion mit Monsanto wahrscheinlich die Ausbaupläne für dessen Dicamba-Betrieb verzögern werde./ck/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.