MS Industrie: Wachstumskurs wird fortgesetzt

Weitere Suchergebnisse zu "MS Industrie":

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die MS Industrie AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) den Umsatz zweistellig gesteigert, durch erhöhte Marketingaufwendungen aber einen Rückgang beim EBITDA verbucht. In der Folge reduzieren die Analysten ihr Kursziel leicht, behalten aber das positive Votum bei.

Nach Aussage der Analysten habe der Umsatz vorrangig wegen der Fortsetzung des Wachstums im Powertrain-Segment um insgesamt 10,5 Prozent auf 209,4 Mio. Euro (9M 2017: 189,5 Mio. Euro) zugelegt. Isoliert betrachtet sei das Segment Powertrain um 12,1 Prozent und das Segment Ultrasonic um 2,1 Prozent gewachsen. Während der Umsatz laut GBC über den Erwartungen gelegen habe, sei das EBITDA aufgrund von Marketingkosten leicht um 2,9 Prozent auf 16,8 Mio. Euro (9M 2017: 17,3 Mio. Euro) gesunken. Da es sich hierbei um nicht wiederkehrende Kosten handele, werde von den Analysten insbesondere im vierten Quartal 2018 wieder mit einer überproportionalen Ergebnisentwicklung gerechnet.

Wegen der über den Erwartungen liegenden Umsatzentwicklung habe das Management die Umsatzprognose auf 280 Mio. Euro (zuvor: 270 Mio. Euro) angehoben, im Gegenzug aber die bisherige Erwartung für das EBITDA reduziert. Anstelle eines leicht steigenden EBITDA werde nun zumindest eine stabile Entwicklung auf Vorjahresniveau in Aussicht gestellt. Das EBIT solle aufgrund rückläufiger Abschreibungen leicht zulegen. Auf Basis der angepassten Unternehmens-Guidance erhöhe das Analystenteam seine Umsatzprognose für 2018, reduziere aber gleichzeitig die Ergebnisprognosen. Die Prognose für 2019 werde unverändert beibehalten. Die Analysten senken auf Basis des leicht angepassten DCF-Bewertungsmodells ihr Kursziel auf 5,60 Euro (zuvor: 5,70 Euro) und bestätigen das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.11.2018, 18:25 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 22.11.2018 um 16:42 Uhr fertiggestellt und am 23.11.2018 um 09:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/17281.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.