MS Industrie: Verkauf treibt Gewinn

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die MS Industrie AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) wegen des Verkaufs einer Tochtergesellschaft einen Umsatzrückgang erlitten, durch den Sonderertrag aus der Veräußerung aber das Periodenergebnis vervielfacht. In der Folge reduzieren die Analysten ihr Kursziel, erneuern aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe sich der Neunmonatsumsatz 2019 auf 174,67 Mio. Euro (9M 2018: 209,40 Mio. Euro) reduziert. Auch die Ergebnisentwicklung sei von der Veräußerung der US-amerikanischen Daimler-Fertigung geprägt gewesen. Insbesondere das Ergebnis aus der Entkonsolidierung (vor Steuern) von 21,33 Mio. Euro habe dabei zu deutlichen Ergebnissteigerungen geführt. Bereinigt um diesen einmaligen Sondereffekt sei das EBIT aber auf 0,43 Mio. Euro (9M 2018: 7,70 Mio. Euro) zurückgegangen. Hier haben sich der Wegfall margenstarker Umsätze in den USA und die noch nicht vollständig umgesetzten personellen Kapazitätsanpassungen bemerkbar gemacht.

Für das laufende Geschäftsjahr erwarte das Management Umsätze von 225 Mio. Euro (zuvor: 230 Mio. Euro), eine deutlich rückläufige Entwicklung des von Sondereffekten geprägten EBIT und ein leicht negatives Nachsteuerergebnis vor Sondereffekten. Demnach rechne auch das Analystenteam mit einem leicht niedrigeren Umsatzniveau sowie, vor dem Hintergrund der sich noch nicht vollständig auswirkenden Einsparungen beim Personal, mit einem niedrigeren Ergebnisniveau. Aufbauend auf dem verminderten Ausblick für 2019 reduziere GBC zudem die Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2020. Im Rahmen ihres demnach angepassten DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 3,60 Euro (zuvor: 4,10 Euro), bestätigen aber erneut das Rating „Kaufen“.

