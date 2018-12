MPH Health Care: Periodenergebnis deutlich über Vorjahr

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die MPH Health Care AG zum Quartalsstichtag (per 30.09.2018) trotz der Ausschüttung an die Aktionäre die Eigenkapitalbasis weiter ausgebaut und den NAV gegenüber dem Jahresende 2017 gesteigert. Die Analysten belassen das positive Votum für die MPH-Aktie unverändert, erhöhen aber das Kursziel.

Nach Analystenaussage habe die Ausschüttung an die MPH-Aktionäre zu einem Rückgang des Eigenkapitals per 30.09.2018 auf 281,00 Mio. Euro (30.06.2018: 296,57 Mio. Euro) geführt. Gegenüber dem Geschäftsjahresende 2017 weise die Gesellschaft aber weiterhin einen deutlichen Ausbau der Eigenkapitalbasis und damit des NAV auf 6,56 Euro je Aktie aus. Auf Ertragsebene sei das dritte Quartal 2018 laut GBC von einer jeweils rückläufigen Kursentwicklung bei den Beteiligungen M1 Kliniken AG (-10,5 Prozent) und HAEMATO AG (-7,4 Prozent) geprägt gewesen. In den vorangegangenen Perioden habe das Unternehmen hier aber starke Kurssteigerungen erzielt.

Dem Kursrückgang bei M1 und HAEMATO stehe nach Analystenaussage zwar ein signifikanter Anstieg des Aktienkurses bei der CR Capital Real Estate von 50,0 Prozent gegenüber, insgesamt weise die MPH für das dritte Quartal 2018 aber ein Nachsteuerergebnis von -7,01 Mio. Euro aus. Auf Neunmonatsbasis liege das Periodenergebnis mit 48,90 Mio. Euro (9M 2017: 11,22 Mio. Euro) jedoch nach wie vor deutlich oberhalb des Vorjahreswertes. GBC errechnet im Rahmen des Sum-of-Parts-Bewertungsansatzes und unter Berücksichtigung innerhalb separater Research-Studien ermittelter fairer Unternehmenswerte für die drei MPH-Beteiligungen insgesamt einen fairen Wert je MPH-Aktie von 8,35 Euro (zuvor: 8,00 Euro). Das Votum bestätigen die Analysten unverändert mit „Kaufen“.

